В Киеве завтра без осадков, температура до +11°

17:00, 21 мая 2020
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В столице завтра усилится ветер.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

Прохладно и дождливо: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +10°. Ветер западный и северо-западный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно и почти без осадков..

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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