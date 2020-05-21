В Киеве завтра без осадков, температура до +11°
В столице завтра усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
Прохладно и дождливо: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +10°. Ветер западный и северо-западный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно и почти без осадков..
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+15°... +5°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+17°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +6°
- Кропивницкий+14°... +4°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+14°... +3°
- Львов+14°... +1°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+11 °
Влажность:75 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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