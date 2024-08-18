Синоптики дали рекомендации киевлянам и гостям столицы.

В ближайшие часы с удержанием до конца суток 18 августа в Киеве ожидается гроза (І уровень опасности, желтый). Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В частности, киевлянам и гостям столицы рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

"В случае необходимости следует укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Также стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу", - говорится в сообщении. Видео дня

В свою очередь в Киевской городской военной администрации рекомендуют не пугаться звуков грома, быть внимательными и осторожными, а при объявлении воздушной тревоги - немедленно направляться в укрытия.

Также, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 18 августа в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Украине - последние новости

В воскресенье, 18 августа, Украину раскалит до +36°. Местами будут дожди и грозы, но прохладнее от них не станет.

Так, по всей стране температура поднимется до +30°...+33°, а на юге и в центтальных областях местами разогреет до +35°. С запада в нашу страну придут грозы, но они не повлияют на температуру.

Ранее УНИАН сообщал, когда будет пик жары и какие регионы пострадают больше всего. По расчетам экспертов, пик новой волны жары придется на 17-21 августа.

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