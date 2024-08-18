Местами будут дожди и грозы, но прохладнее от них не станет.

Конец недели в Украине будет жарким. По всей стране 18 августа температура поднимется до +30°...+33°, а на юге и в центтальных областях местами разогреет до +35°. С запада в нашу страну придут грозы, но они не повлияют на температуру. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура при этом днем повысится до +30°...+33°.

На севере Украины сегодня будет небольшая облачность и преимущественно сухо. Только в Житомирской области ожидаются грозы. Температура +30°...+32°.

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На востоке Украины сегодня разогреет до +30°...+32°. Тут будет сухо и довольно солнечно.

В центральной части Украины сегодня будет жарко, +31°...+35°. В Винницкой и Черкасской областях вероятны грозы. На остальной территории будет преимущественно сухо.

Жителей юга страны сегодня также ждет очень жаркая погода. Днем температуру тут повысится до +30°...+36°, без дождей, только небольшая облачность.

Приметы погоды 18 августа

Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Это делалось для того, чтобы нечистая сила не поселилась на них и не выжила с пажитей скот. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

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