На выходных, 17 и 18 августа, в Украину придут грозы. В субботу осадки ожидаются только местами на западе страны, а в воскресенье они доберутся и до некоторых центральных областей. На температуру осадки не повлияют, по всей старне будет жара до +30°...+35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +17°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +31°, небольшая облачность.
Во Львове в субботу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +17°, днем +32°.
В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +15°...+33°. В воскресенье температура будет +17°...+32°, небольшая облачность, гроза.
В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+30°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +29°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+33°, небольшая облачность.
В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье температура составит +18°...+32°, практически безоблачно.
В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +17°...+31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +17°...+33°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +15°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +28°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +31°.
В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +13°, днем +31°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем до +26°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +27°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +17°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью составит +17°, днем +29°.
В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +29°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +19°...+29°, возможен дождь с грозой.
В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +30°. В воскресенье - небольшая облачность, возможенд ождь с грозой, +18°...+29°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+32°.