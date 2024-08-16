На температуру осадки не повлияют.

На выходных, 17 и 18 августа, в Украину придут грозы. В субботу осадки ожидаются только местами на западе страны, а в воскресенье они доберутся и до некоторых центральных областей. На температуру осадки не повлияют, по всей старне будет жара до +30°...+35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +17°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +31°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +15°...+33°. В воскресенье температура будет +17°...+32°, небольшая облачность, гроза.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+30°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +29°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+33°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье температура составит +18°...+32°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +17°...+31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +17°...+33°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +15°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +28°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +13°, днем +31°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем до +26°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +27°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +17°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью составит +17°, днем +29°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +29°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +19°...+29°, возможен дождь с грозой.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +30°. В воскресенье - небольшая облачность, возможенд ождь с грозой, +18°...+29°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+32°.

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