По расчетам экспертов, сильная жара может удерживаться до середины третьей декады месяца.

Пик новой волны жары придется на 17-21 августа. Об этом во время брифинга в Медиацентре рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

"По южным областям - она (жара, - УНИАН) точно будет. Скажем так, в пределах +35, местами будет до +37 доходить. Несколько легче будет по западным и северным областям, соответственно, и по Киевской области. Сейчас пик придется на 17-21 августа, потом уже будет для западных и северных областей определенное ослабление", - заявила представительница Гидрометцентра.

В свою очередь, пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий во время брифинга отметил, что изменения климата и глобальное потепление приводит к резкому росту количества пожаров.

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"Количество пожаров в экосистемах и на отрытых территориях увеличилось в два раза, если сравнивать с прошлогодним летом", - говорит представитель ГСЧС.

Такая динамика является угрозой для здоровья населения. Всего с начала года было зафиксировано 29 тыс пожаров, во время которых погибли 11 человек и еще 34 пострадали.

Жара в Украине - последние новости

Эксперты предупреждают, что в субботу, 17 августа, жителей столицы ждет 30-градусная жара.

Западные регионы Украины встретят дожди и грозы, но на температурном фоне это не скажется. В большинстве областей ожидают температуру +29°...+33°.

По данным синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 18 августа украинцев ожидает сильная жара. Впрочем, ко Дню Независимости она должна утихомириться.

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