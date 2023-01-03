Осадков в столице также выпало почти на четверть больше нормы.

Декабрь-2022 в Киве оказался намного теплее и влажнее нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура декабря в Киеве составила -0,7°. Это выше климатической нормы на 1,1°.

"Самым холодным днем было 6 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до -10,9°, а самым теплым - 12 декабря, когда максимальная температура достигла +10,7°", - сообщили специалисты.

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По их данным, в столице выпало 58 мм осадков, что составляет 123% климатической нормы.

Напомним, в Киеве с началом нового года уже установлен температурный рекорд. Так, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха в столице составила +10,3 градуса.

По данным синоптиков, климатическая норма была превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

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