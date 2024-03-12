По прогнозам синоптиков, на дорогах Киева 12 и 13 марта ожидается гололедица.

До конца суток 12 марта, а также ночью и утром 13 марта в Киеве ожидается гололедица. В Укргидрометцентре предупредили киевлян об опасности на дорогах из-за такого метеорологического явления.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 12 марта, ночью и утром 13 марта на дорогах гололедица.I уровень опасности", - отметили в сообщении.

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Погода в Киеве и Украине 13 марта: прогнозы от синоптиков

В столице завтра, 13 марта, ожидается пасмурная и холодная погода. По информации синоптиков, в городе весь день будет облачно, а ночью и в течение дня в Киеве снова будет идти снег.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что среда в Украине ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью температура воздуха преимущественно по всей территории Украины будет минусовой, только на юге и западе ожидается +2...+5 градусов. Днем 13 марта в Украине ожидается +2...+7 градусов, на Закарпатье до +10, а в Крыму воздух прогреется до +15 градусов.

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