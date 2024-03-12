В столице весь день ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью.

В среду, 13 марта, пасмурная и холодная погода в Киеве продолжится. Согласно данным Погода УНИАН, в столице весь день небо будет скрыто за облаками. Ночью и в течение дня ожидается дождь и мокрый снег.

В темное время суток столбики термометров в Киеве покажут 0°...-1°, а днем температура поднимется лишь до +4°.

Прохлады добавит юго-восточный и восточный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз на 13 марта

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 13 марта ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +12°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в среду будет ночью 0° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°, мокрый снег.

В Одессе 13 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +5°.

Вас также могут заинтересовать новости: