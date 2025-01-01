Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

В четверг, 2 января, в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во второй день 2025 года в столице и области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. При этом температура воздуха в области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем - 5-10° тепла, в столице ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

"І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

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Погода в Украине в начале 2025 года

По прогнозам синоптиков, в первые дни нового года аномальные показатели температуры воздуха сохранятся. В разных городах будет держаться от 6 до 12°С.

А вот с пятницы в Украине начнется снижение температуры и на выходных - 4 и 5 января - холодная воздушная масса разойдется по всей территории Украины, кроме юго-востока. В воскресенье ожидается мокрый снег и умеренный снег.

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