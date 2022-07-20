В течение дня воздух в столице прогреется до +27°.

В четверг, 21 июля, в Киеве ожидается комфортная температура. Будет много солнца, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью в столице столбики термометров покажут +15°, а днем воздух прогреется до +27°. В течение дня будет много солнца и небольшая облачность.

Ветер 21 июля в Киеве будет северо-западный, а его скорость составит 2,9-3,8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +27°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +27°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 21 июля ночью будет +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, легкий дождь.

В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+18°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+25°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

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