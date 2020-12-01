Завтра северо-восточный ветер принесет в Киев небольшой снегопад

17:00, 1 декабря 2020
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Завтра киевлян ждет приятный зимний день.

Завтра киевлян порадует снег / фото УНИАН
Завтра киевлян порадует снег / фото УНИАН

В среду, 2 декабря, в Киеве ожидается небольшой снегопад. Столбики термометров поднимутся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра почти всю Украину накроет снежная погода, но в некоторых областях пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +1°. Ожидается небольшой снег.

Ветер северо-восточного направления со скоростью до 2,4 м/с. 

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз на 2 декабря

2 декабря — пророка Авдея Бережного. Авдей радеет о хозяйстве, о мире в доме. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам.

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Автор: Елена Пилипчак

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