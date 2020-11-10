В Киеве начинается похолодание: завтра днем температура не поднимется выше +6°

17:00, 10 ноября 2020
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Завтра в столице - северный ветер.

Завтра в Киеве будет облачно / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет облачно / фото УНИАН

В среду, 11 ноября, в Киеве будет пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +6°.

Ветер северного направления со скоростью до 2,1 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 758 мм рт. ст.

Народный прогноз на 11 ноября

11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Анастасия — заступница овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада, говорили: Руном с овцы одевались и отцы. Синичка пищит — зиму призывает.

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Автор: Елена Пилипчак

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