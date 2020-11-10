В Киеве начинается похолодание: завтра днем температура не поднимется выше +6°
Завтра в столице - северный ветер.
В среду, 11 ноября, в Киеве будет пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +6°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра украинцев порадует солнце, пасмурно будет только на Львовщине (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +6°.
Ветер северного направления со скоростью до 2,1 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 758 мм рт. ст.
Народный прогноз на 11 ноября
11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Анастасия — заступница овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада, говорили: Руном с овцы одевались и отцы. Синичка пищит — зиму призывает.
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Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:47
Закат16:59
Видимость:16 км
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