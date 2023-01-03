4 января температура в Украине чуть снизится / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 4 января, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится по всей стране, однако все равно будет относительно тепло, как для этого времени года. Существенные осадки не ожидаются, лишь в Киеве может покапать небольшой дождь. В Украине будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°, возможен легкий дождик.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +5°.
  • В Луцке - пасмурно, слпошная облачность, ночью +1°, днем +5°.
  • В Ривне в среду ожидается пасмурная погода , ночью +1°, днем +4°.
  • В Тернополе 4 января ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью +1° днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Херсоне в среду ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+3°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+6°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +5°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
Погода в Украине 4 января / фото УНИАН

Приметы погоды 4 января

4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь. 

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