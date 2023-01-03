При этом все равно в дневное время повсеместно ожидается "плюс".

В среду, 4 января, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится по всей стране, однако все равно будет относительно тепло, как для этого времени года. Существенные осадки не ожидаются, лишь в Киеве может покапать небольшой дождь. В Украине будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°, возможен легкий дождик.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +5°.

В Луцке - пасмурно, слпошная облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода , ночью +1°, днем +4°.

В Тернополе 4 января ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+6°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°.

Приметы погоды 4 января

4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.

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