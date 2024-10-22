Осадков в столице ждать не стоит, а вот облачность увеличится и температура чуть снизится.

В среду, 23 октября, погода в Киеве немного изменится. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +7°...+8°, а днем максимально повысится до +14°. На смену ясному и безоблачному вторнику придет облачная погода с прояснениями, однако осадков не будет.

Ветер будет переменных направлений и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится в течение дня с 754 до 758 миллиметров ртутного столба.

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Погода 23 октября - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +5°, днем +14°.

В Тернополе 23 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+14°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +7°...+16°.

В Одессе 23 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +6°...+16°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°.

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