В среду, 23 октября, погода в Киеве немного изменится. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +7°...+8°, а днем максимально повысится до +14°. На смену ясному и безоблачному вторнику придет облачная погода с прояснениями, однако осадков не будет.
Ветер будет переменных направлений и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится в течение дня с 754 до 758 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 октября - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +14°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +5°, днем +14°.
В Тернополе 23 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+14°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +7°...+16°.
В Одессе 23 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°.
В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +6°...+16°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°.