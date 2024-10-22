Осадков в Украине 23 октября не ожидается.

В среду, 23 октября, жителей Украины ждет теплая погода по всей стране. Воздух прогреется до +14°...+17°, а местами на юге, на крайнем востоке и в районе Кривого Рога воздух прогреется практически до весенних +18°...+19°. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +5°, днем +14°.

В Тернополе 23 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+14°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +7°...+16°.

В Одессе 23 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +6°...+16°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°.

Приметы погоды 23 октября

Если рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю.

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