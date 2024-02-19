Начало недели в Киеве будет сухим, но холодным. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Утром и вечером в столице ожидается небольшой мороз -1°...-3°, а днем столбики термометров не поднимутся выше +2°. Будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться, 755-758 миллиметров ртутного столба.
Погода 19 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +7°.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем +3°.
В Тернополе 19 февраля ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
В Виннице сегодня будет -3°...+3°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +2°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
В Одессе 19 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°, мокрый снег.
В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.