Осадков в столице не ожидается.

Начало недели в Киеве будет сухим, но холодным. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Утром и вечером в столице ожидается небольшой мороз -1°...-3°, а днем столбики термометров не поднимутся выше +2°. Будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться, 755-758 миллиметров ртутного столба.

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Погода 19 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +7°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем +3°.

В Тернополе 19 февраля ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Виннице сегодня будет -3°...+3°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +2°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 19 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°, мокрый снег.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

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