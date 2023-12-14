Весь день в столице будет пасмурно.

Перед выходными, 15 декабря, в Киеве ожидается похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до -4°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +1°. Весь день будет пасмурно, однако существенных осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но продолжит расти, 746-754 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз на 15 декабря

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, снег.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Тернополе 15 декабря ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+2°.

В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...0°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+11°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +2°, небольшой снег с дождем.

Вас также могут заинтересовать новости: