Завтра в Киеве значительно ухудшится погода
Днем 14 января до - 4°С, а в ночь на 15 января - до 11 градусов мороза.
В Киеве с завтрашнего дня, 14 января, ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
«В течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем 14 января. Также ожидается значительное снижение температуры. Днем 14 января до - 4°C. А в ночь на 15 января - до -11°C», - говорится в сообщении.
Кроме того, прогнозируется дальнейшее похолодание: в течение 16-18 января днем до -15°C, ночью до -20°C.
Отмечается, что предприятия КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий. Заблаговременно, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.
В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники.
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