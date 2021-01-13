Завтра в Киеве значительно ухудшится погода

Днем 14 января до - 4°С, а в ночь на 15 января - до 11 градусов мороза.

В Киеве 14 января ожидается ухудшение погодных условий / фото REUTERS

В Киеве с завтрашнего дня, 14 января, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем 14 января. Также ожидается значительное снижение температуры. Днем 14 января до - 4°C. А в ночь на 15 января - до -11°C», - говорится в сообщении.

Кроме того, прогнозируется дальнейшее похолодание: в течение 16-18 января днем до -15°C, ночью до -20°C.

Отмечается, что предприятия КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий. Заблаговременно, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники.

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