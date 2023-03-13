Сегодня в Украине будет сухо, но не очень тепло / фото Pixabay

В понедельник, 13 марта, погода в Украине будет сухой, но не очень теплой. практически по всей стране столбики термометров покажут +3°...+8°, и лишь в отдельных областях воздух прогреется до +9°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°.
  • В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.
  • В Тернополе 13 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
  • В Виннице сегодня будет 0°...+7°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 13 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +9°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.
13 марта по всей Украине будет сухо, но похолодает / фото УНИАН

Приметы погоды 13 марта

13 марта - если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует приближение потепления.

Вас также могут заинтересовать новости: