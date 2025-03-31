Температура в столице будет не выше +10°.

Во вторник, 1 апреля, в Киеве будет мокро и прохладно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня и ночи температура в столице ожидается в пределах +8°...+10°. Будет пасмурно и дождливо.

Прохлады добавит северо-западный ветер, скорость которого ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 1 апреля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Тернополе 1 апреля ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +7°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+13°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+10°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +12°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°, небольшой дождь.

В Одессе 1 апреля - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +5°...+17°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.

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