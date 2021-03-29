В Карпатах продолжается зима, спасатели предупреждают об опасности схода лавин (фото)
В горах - значительная снеголавинная опасность.
Сегодня, 29 марта, температура в Карпатах держится на уровне -10°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный 11-12 м/с. Температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи со снегопадами, сегодня в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 29 марта: данные погоды УНИАН
В понедельник, 29 марта, в Украине ожидается теплый весенний день. Температура будет колебаться в пределах + 7°...+13°. В основном по всей стране - облачная погода с прояснениями, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью +4°, днем +10°.
В Одессе - дождь, температура ночью +3°, днем + 7°.
- Винница+9°... 0°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... -3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +3°
- Киев+10°... +3°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+10°... -3°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+12°... 0°
- Ровно+10°... +3°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+10°... -2°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+11°... +2°
- Черновцы+10°... -2°