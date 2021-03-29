В Карпатах продолжается зима, спасатели предупреждают об опасности схода лавин (фото)

В горах - значительная снеголавинная опасность.

Весна не спешит идти в горы / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 29 марта, температура в Карпатах держится на уровне -10°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный 11-12 м/с. Температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи со снегопадами, сегодня в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта: данные погоды УНИАН

В понедельник, 29 марта, в Украине ожидается теплый весенний день. Температура будет колебаться в пределах + 7°...+13°. В основном по всей стране - облачная погода с прояснениями, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +10°.

Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью +4°, днем +10°.

В Одессе - дождь, температура ночью +3°, днем + 7°.