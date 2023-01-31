По прогнозам, в первой декаде февраля почти по всей стране сформируется снежный покров.

Погода в феврале в этом году будет теплее нормы, однако станет больше осадков. В большинстве областей в начале месяца сформируется снежный покров. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах -3...+2 °С, что на 1-3 °С выше климатической нормы", - прогнозирует синоптик.

По его данным, самые высокие температурные показатели прогнозируются в южной части, Крыму и на Закарпатье.

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"Предпосылок для мощных ультраполярных процессов и резких похолоданий пока нет", - акцентировал Кибальчич.

По его данным, количество осадков в феврале будет в пределах нормы. Наиболее засушливым регионом можно считать юг Одесской области, где количество осадков может составить не более 50% от средних многолетних показателей.

"Ситуация со снежным покровом должна заметно улучшиться. За счет прохождения атмосферных фронтов с запада в первую декаду месяца в большинстве областей (кроме юга) ожидается формирование снежного покрова, высотой в среднем 1-10 см, в западной половине страны 15-30 см. В высокогорной части Карпат количество снега также значительно станет больше", - порадовал синоптик.

Погода в феврале 2023

По данным народного синоптика Станислава Щедрина, февраль 2023 года подбросит украинцам несколько "сюрпризов". В частности, погода в последний зимний месяц удивит украинцев разбросом температур. В начале февраля ожидается до -14 градусов, а затем потеплеет до +14. В конце месяца погода в Украине будет уже мартовской.

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