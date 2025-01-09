Предупреждение будет действовать сегодня ночью и завтра утром.

В Днепре на 10 января объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение будет действовать сегодня ночью и завтра утром также и по территории Днепропетровской области.

"Ночью и утром 10 января в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман. Видимость 200-400 метров", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый.

Погода в Днепре 10 января

Накануне выходных на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер будет юго-восточный, 7-12, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области ночью +2°...+7°, а днем будет +8°...+13°. В Днепре ближайшей ночью ожидается +5°...+7°, а завтра днем воздух прогреется до +10°...+12°.

Напомним, 8 января в Днепре зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура воздуха достигла +10,5°C. Предыдущее рекордное значение этого дня наблюдалось в 2001 году и составило +8,0°C.

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