Неделя на Днепропетровщине будет очень теплая, но на выходных погода начнет меняться.

На Днепропетровщине на этой неделе ожидается невероятно теплая погода как для января. Возможны даже новые температурные рекорды. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, на текущей неделе ожидаются переменчивые погодные условия. Днепропетровщина окажется в теплом секторе циклона. В регион начнет поступать теплый воздух.

"В связи с такой синоптической ситуацией, со вторника, температура существенно повысится. В период 7-11 января возможно будут перекрыты рекорды максимальной температуры", - говорят и гидрометцентре.

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7 января Днепропетровщине будет находиться под влиянием северо-западного циклона и теплых атмосферных фронтов. Благодаря этому пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В дальнейшем до 10 января уже будет преобладать антициклональный характер. Погода станет более стабильной, существенных осадков не ожидается, только местами возможны туманы.

Температура воздуха на Днепропетровщине повысится до +1..+7° ночью, а днем стоипчики термометров будут показывать +6..+12°.

На выходных погоду в регионе будет определять южный циклон, который будет формироваться над Средиземным морем, однако существенных осадков не ожидается.

Прогнозируется постепенное снижение температуры: 11 января ночью будет +3..+4°, днем +7..+8°, а уже 12 числа ночью будет +1..+3°, а днем максимум +5..+6°.

Погода в Днепре 7 января

Сегодня, по данным синоптиков, на Днепропетровщине будет облачно, но без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области +6°...+11°, а в Днепре воздух прогреется до +8°...+10°.

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