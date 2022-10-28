На сегодня, 28 октября, в некоторых областях Украины объявили І уровень опасности из-за тумана.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, туман ожидается утром в западных и Винницкой областях.
"Утром 28 октября в западных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Погода на сегодня
В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +14°.
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +18°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
В Тернополе 28 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+17°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
В Виннице сегодня будет +8°...+16°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+13°.
В Одессе 28 октября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
В Запорожье сегодня температура ночью +8°, днем +13°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +11°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +6°...+13°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.