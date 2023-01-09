Изменения погоды стоит ждать уже в ближайшую неделю.

В ближайшую неделю в Украине ожидается постепенное повышение температуры и периодические осадки. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в Украине ожидаются температурные контрасты. В частности, морозная и сухая погода будет в северных и восточных областях. В других регионах влияние холодного антициклона ослабнет, появится больше облачности, кое-где пройдут небольшие осадки, а также усилится ветер.

"Во второй половине недели произойдет ощутимое потепление, которое коснется также и северо-восточных регионов", - прогнозирует синоптик.

О том, что в конце недели ожидается потепление, говорит и синоптик Наталья Диденко.

"С Маланки-Василия, 13-14 января, начнется потепление", - уточнила она.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, повсеместно, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей, ожидается сильный ветер.

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