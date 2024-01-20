В ближайшие дни в столице ожидаются умеренные осадки, но затем их станет больше.

В ближайшие дни в столице будет холодно, но преимущественно сухо. На следующей неделе погода изменится - температура повысится и начнутся осадки. об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, до вторника по Киевщине будет преобладать облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только в ночные часы временами будет немного снежить. Также в этот период ожидаются умеренные морозы.

"Однако 23-24 января ветер изменится на юго-западный, будет поступать атмосферный фронт с запада и принесет осадки и определенное повышение температуры", - прогнозируют синоптики.

Так, 20-22 января в столице ожидается до -5° ночью и до -2° днем. 23 января будет -3°...0°, а 24 и днем и ночью в столице ожидается около нуля.

На дороге будет удерживаться гололедица, которая может привести к потенциально опасным ситуациям на дорогах и тротуарах.

Осложнения погоды в Киеве - что говорят синоптики

На сегодня, 20 января, на Киховщине объявлен повышенный уровень опасности из-за скользких дорог.

"В течение суток 20 января на дорогах гололедица", - предупреждают в Укргидрометцентре. Из-за этого в Киеве и Киевской области объявлен I уровень опасности, желтый.

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