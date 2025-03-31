Ухудшение погоды ожидается в конце недели.

На этой неделе в Украине ожидается совсем не весенняя погода. Синоптик Игорь Кибальчич на "Метеопрог" предупреждает о возвращении зимы со значительным похолоданием и снегом.

"Ожидается период неустойчивой погоды с осадками и похолоданием в начале апреля", - говорит синоптик.

В течение недели под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности пройдут осадки по всей территории Украины. Иногда они могут быть значительными.

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"В конце недели, начиная с северных и западных областей возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимнего характера погоды", - предупредил синоптик.

По его данным, только в юго-восточной половине страны температурный фон останется на достаточно высоком уровне.

В начале недели в большинстве областей ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут дожди, в восточных областях днем местами значительные. Температура воздуха днем составит +7...+12 °С, в южных и центральных областях +12...+17 °С.

Погода 1 апреля

В начале апреле небольшие, временами умеренные дожди пройдут в северных, западных и местами центральных областях. Кое-где возможен туман. Ночью будет +4...+9 °С, днем в северных и западных регионах +7...+12 °С, а на остальной Украине +13...+18 °С.

Погода 2 апреля

В среду, прогнозирует Кибальчич, ночью в северных и западных областях, а днем в Приазовье и Крыму ожидаются дожди. В Карпатах ожидается умеренный, временами сильный мокрый снег. Ветер преимущественно северный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем в северных и западных регионах +8...+13 °С, а на остальной Украине +12...+17 °С.

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