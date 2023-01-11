По прогнозу, 12 января в Украине должно потеплеть.

В четверг, 12 января, в Украине будет без осадков, а температура начнет повышаться благодаря поступлению атлантического воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Атлантика ласково наступает - будет вытеснять морозы за поребрик", - говорит она. По прогнозу синоптика, ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако уже завтра днем в Украине ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на западе будет +3...+8 градусов.

Осадки возможны только в Карпатах в виде мокрого снега и на юге Одесской области - в виде дождя. Ветер, по словам синоптика, еще будет порывистым, однако не штормовым.

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"Дальше в Украине еще будет теплеть", - резюмировала синоптик.

Когда в Украине потеплеет

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что существенное потепление в Украине ожидается 13-14 января.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидается постепенное повышение температуры.

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