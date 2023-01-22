Существенных осадков сегодня не ожидается.

Сегодня, 22 января, в Украине ожидается прохладная и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Практически по всей стране будет небольшая облачность. Сильнее всего снижение температуры будет ощущаться на востоке, где столбики термометров днем не поднимутся выше +1 градуса.

На западе Украины ожидается от +4° до +8°. На Закарпатье будет практически безоблачно, на остальной территории либо небольшая облачность, либо облачно с прояснениями.

На севере Украины столбики термометров покажут +2°...+4. Тут облачность будет больше, без осадков.

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Самая холодная погода сегодня ждет жителей восточных областей. В течение дня здесь ожидается всего 0°...+1°. Будет облачно, но с прояснениями.

В центральных областях Украины тепло распределится неравномерно. В районе Днепра, Полтавы и Черкасс ожидается +1°...+3°, а на остальной территории воздух прогреется до более комфортных +5°...+7°.

На юге Украины столбики термометров покажут +2°...+10°. Холоднее всего будет в Запорожской области, а теплее всего - в Крыму.

22 января - ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

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