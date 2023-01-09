В течение температура в столице будет повышаться.

Неделя в Киеве начнется с непростой погоды. 9 января в столице ожидается ветреная погода, в первой половине дня будет снежить, а температура в течение дня будет постепенно повышаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, утром столбики термомтеров покажут -6 градусов, а вечером потеплеет до -1 градуса. Весь день ожидается пасмурная погода, небо будет скрыто за облаками.

До обеда в Киеве ожидается снег. Дополнит непростую погодную ситуацию сильный юго-восточный ветер, постоянная скорость которого будет 5 - 5,6 м/с. Атмосферное давление 750-752 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +6°, ливень.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, ливень.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода , ночью 0°, днем +3°, сильный дождь.

В Тернополе 9 января ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице сегодня будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-5°.

В Одессе 9 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, мокрый снег.

В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -12°..-6°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...+1°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -12°, днем -6°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -13°, днем -7°.

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