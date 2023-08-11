Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, град и шквалы.

Ближайшей ночью в ряде областей Украины ухудшится погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 12 августа - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем в северных областях ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью составит 15-20°, а днем воздух прогреется до 23-28°. На остальной территории ночью будет 11-16°, днем 19-24°. В Карпатах ночью 5-10°, а днем температура не поднимется выше 14-19°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура по области ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью будет 14-16°, а днем 22-24°.

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