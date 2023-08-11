Лишь в четырех областях сохранится благоприятная погода.

На сегодня, 11 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. Украинский гидрометцентр прогнозирует грозы, дожди, шквалы и даже град.

По данным синоптиков, непогода охватит всю страну, за исключением четырех областей.

"11 августа в Украине, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, грозы", - говорится в предупреждении.

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Также сообщается, что на Левобережье в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 м/с, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются значительные дожди.

Из-за непогоды в Украине, за исключением указанных областей, объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 11 августа - прогноз на сегодня

По данным украинского гидрометценра, сегодня будет облачно с прояснениями.

Ветер будет преобладать северный (в восточных областях восточный), его скорость составит 7-12 м/с. Температура днем по стране 21-26°, только на востоке и в Одесской области столбики термометров будут подниматься до 29°.

На Киевщине также ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет северного направления по скорости 5-10 м/с. Температура по области днем 21-26°, а в Киеве воздух прогреется до комфортных 23-25°.

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