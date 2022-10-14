По данным Станислава Щедрина, в ближайшие дни снег возможен в Карпатах.

В Украине, несмотря на различные прогнозы, в ближайшее время снега не ожидается. Только в Карпатах возможны зимние осадки.

Такое мнение высказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Никаких снегопадов точно не ожидается. Наоборот, бабье лето только в самом разгаре", - сказал он.

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По словам народного синоптика, снег в ближайшие дни возможен только в Карпатах.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.

По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

Когда завершится бабье лето?

По данным Укргидрометцентра, на следующей неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, вернутся дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

"19-20 октября ожидаются атмосферные фронты, которые на северо-западе принесут дожди, в Карпатах - мокрый снег. Температура по ночам ожидается 8-13 тепла, днем 19 октября 13-18 выше нуля, а вот 20 октября возможно понижение температуры, кроме востока, до 5-12 тепла (в Карпатах ночью и днем около 0)", - рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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