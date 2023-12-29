Последние дни 2023 года в Украине будут теплыми. По всей стране 30 и 31 декабря ожидается плюсовая температура. Будет небольшая облачность, без серьезных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +6°, небольшая облачность.
Во Львове в субботу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Луцке в субботу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°.
В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+10°. В воскресенье температура будет +1°...+7°, небольшая облачность.
В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +4°...+9°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+4°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +6°. В воскресенье температура составит +1°...+4°, облачно с прояснниями.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +4°...+10°. В воскресенье - пракически безоблачно, +1°...+8°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +7°, практически безоблачно.
В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°.
В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +2°, днем +5°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +5°, небольшая облачность.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +4°, днем +9°.
В Трускавце в субботу пасмурно, сплошная облачность, температура до +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +3°...+8°, снег и дождь.
В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +5°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +3°...+6°.
В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +3°...+8°.