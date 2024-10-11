В то же время зимой могут быть единичные дни со значительным снижением температуры.

Зимой в сторону Украины может двигаться антициклон, который приведет к высоким температурам в стране. Об этом в программе "О науке. Компетентно" рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

"Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике на нас влияют. То там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов", - пояснила Балабух.

Она сказала, что тенденции последних десятилетий указывают на то, что температура воздуха зимой регулярно растет. В частности, наибольший рост наблюдается в январе, когда температура держится на уровне той, которая обычно присуща ноябрю:

Видео дня

"Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом году и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2-3 дня, когда будет холодно. Но как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году".

Погода в Украине: другие важные новости

Как сообщал УНИАН, с 11 октября погода в Украине начнет меняться. В западных областях, а также местами на севере и в центральной части пройдут дожди.

Тем временем в Киеве и Киевской области 11 октября объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Отмечается, что видимость в столице будет на уровне 200-500 метров.

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