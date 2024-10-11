Повышенный уровень опасности объявлен и по Киевской области.

В Киеве и Киевской области утром 11 октября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киев и области. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 11 октября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Из-за тумана объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода 11 октября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом днем в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем составит +18°...+24°. На юге страны воздух прогреется до +26°, а в западных областях похолодает до +13°...+18°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области составит +18°...+23°, а в Киеве ожидается около +20°.

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