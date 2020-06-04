Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
На западе температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке практически без осадков. температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°.
Согласно народному прогнозу, 5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 5 июня
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Погода в Украине
- Винница+19°... +12°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +9°
- Житомир+17°... +11°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +12°
- Киев+18°... +12°
- Кропивницкий+20°... +13°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +15°
- Одесса+20°... +14°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+18°... +11°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницкий+18°... +12°
- Черкассы+19°... +13°
- Чернигов+18°... +10°
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Виргиния, США
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Ощущается как:+28 °
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Давление:749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:28 %
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Закат20:31
Видимость:16 км
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