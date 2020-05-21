Погода на завтра: в Украине почти без осадков, температура до +18° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно и почти без осадков.
Сегодня в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +16°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 мая
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+15°... +5°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+17°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +6°
- Кропивницкий+14°... +4°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+14°... +3°
- Львов+14°... +1°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+11 °
Влажность:75 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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