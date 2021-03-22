Весна задерживается: завтра Украину зальет дождями и засыплет снегом

16:30, 22 марта 2021
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Завтра во многих областях Украины ожидается мокрый снег

Завтра во многих областях Украины ожидается мокрый снег / фото УНИАН
Завтра во многих областях Украины ожидается мокрый снег / фото УНИАН

Во вторник практически по все стране ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Столбики термометров в течение дня не поднимутся выше отметки +6°.

Дожди и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине на этой неделе (карта, видео)

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
  • Во Львове во вторник ожидается облачная погода, мокрый снег, ночью -6°, днем +3°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью -5°, днем +3°.
  • В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью -6°, днем +2°.
  • В Тернополе 23 марта ночью будет -5°, днем +3°, облачно с прояснениями, мокрый снег.
  • В Хмельницком завтра ожидается облачная погода, мокрый снег, ночью -5°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью -5°, днем +3°, ожидается мокрый снег.
  • В Черновцах во вторник - мокрый снег, ночью -5°, днем +3°.
  • В Виннице завтра облачно, снег,  -4°...+3°.
  • В Житомире во вторник - переменная облачность, температура ночью -5°, днем +3°.
  • В Черкассах - переменная облачность, снег, ночью -2°, днем +4°.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Одессе 23 марта - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +6°, без осадков.
  • В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -4°, днем +6°.
  • В Запорожье - мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
  • В Харькове - мокрый снег, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Симферополе во вторник - мокрый снег, -5°...+2°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +5°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +4°.
Погода в Украине завтра, 23 марта / УНИАН
Погода в Украине завтра, 23 марта / УНИАН

Народные приметы 23 марта

В этот день признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

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Автор: Екатерина Лиманская

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