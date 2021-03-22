Весна задерживается: завтра Украину зальет дождями и засыплет снегом

Завтра во многих областях Украины ожидается мокрый снег

Завтра во многих областях Украины ожидается мокрый снег / фото УНИАН

Во вторник практически по все стране ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Столбики термометров в течение дня не поднимутся выше отметки +6°.

Читайте также Дожди и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине на этой неделе (карта, видео)

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода, мокрый снег, ночью -6°, днем +3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью -5°, днем +3°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью -6°, днем +2°.

В Тернополе 23 марта ночью будет -5°, днем +3°, облачно с прояснениями, мокрый снег.

В Хмельницком завтра ожидается облачная погода, мокрый снег, ночью -5°, днем +2°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью -5°, днем +3°, ожидается мокрый снег.

В Черновцах во вторник - мокрый снег, ночью -5°, днем +3°.

В Виннице завтра облачно, снег, -4°...+3°.

В Житомире во вторник - переменная облачность, температура ночью -5°, днем +3°.

В Черкассах - переменная облачность, снег, ночью -2°, днем +4°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 23 марта - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +6°, без осадков.

В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +6°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Запорожье - мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.

В Харькове - мокрый снег, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре - облачно с прояснениями, мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°.

В Симферополе во вторник - мокрый снег, -5°...+2°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +4°.

Погода в Украине завтра, 23 марта / УНИАН

Народные приметы 23 марта

В этот день признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: