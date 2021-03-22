Весна задерживается: завтра Украину зальет дождями и засыплет снегом
Завтра во многих областях Украины ожидается мокрый снег
Во вторник практически по все стране ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Столбики термометров в течение дня не поднимутся выше отметки +6°.
Дожди и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине на этой неделе (карта, видео)
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная погода, мокрый снег, ночью -6°, днем +3°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью -5°, днем +3°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, мокрый снег, ночью -6°, днем +2°.
- В Тернополе 23 марта ночью будет -5°, днем +3°, облачно с прояснениями, мокрый снег.
- В Хмельницком завтра ожидается облачная погода, мокрый снег, ночью -5°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью -5°, днем +3°, ожидается мокрый снег.
- В Черновцах во вторник - мокрый снег, ночью -5°, днем +3°.
- В Виннице завтра облачно, снег, -4°...+3°.
- В Житомире во вторник - переменная облачность, температура ночью -5°, днем +3°.
- В Черкассах - переменная облачность, снег, ночью -2°, днем +4°.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -2°...+4°.
- В Одессе 23 марта - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +6°, без осадков.
- В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +6°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -4°, днем +6°.
- В Запорожье - мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
- В Харькове - мокрый снег, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, мокрый снег, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Симферополе во вторник - мокрый снег, -5°...+2°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +4°.
Народные приметы 23 марта
В этот день признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.
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- Донецк+6°... -1°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+7°... -3°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава+6°... -2°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы+6°... -4°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков+7°... -2°
- Херсон+6°... 0°
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