Осадки ожидаются как в субботу, так и в воскресенье во многих областях страны.

В ближайшие выходные, 24 и 25 декабря, погода в Украине будет теплой и мокрой. Практически по всей стране ожидаются дожди, которые будут лиь и в субботу, и в воскресенье. Местами осадки будут сильными и в сопровождении или с переходом в мокрый снег. И днем, и ночью по всей стране ожидается плюсовая температура, лишь ближайшей ночью на крайнем востоке может быть до -1°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +4°, легкий дождь. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

Во Львове в субботу ночью+4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность, сильный дождь. Температура воздуха +2°...+3°. В воскресенье температура будет +1°...+4, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +5°...+7°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +3°...+7°. В воскресенье - пасмурно, +3°...+6°, сильный дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +1, днем +5°, небольшой дождь. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит 0°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем до +4°. В воскресенье ночью температура составит+2°, днем столбики термометров покажут +4°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +8°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +6°...+7°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +8°, дождь. В воскресенье -пасмурно, сплошная облачность, температура до +6°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +5°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +2°...+5°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +0°, днем +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +5°...+8°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура +1°...+3°. В воскресенье - пасмурно, температура +2°...+5°.

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