Погода ухудшится уже в ближайший час.

Сегодня, 29 марта, в ряде областей Украины ожидаются грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, непогода ожидается уже в ближайший час и будет наблюдаться до конца суток.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 29 марта в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях грозы", - предупредили в Укргидрометцентре.

Из-за гроз в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. Во время действия І уровня опасности рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погоды.

Штормовое попердеження в Украине - прогноз на 29 марта

Напомним, на сегодня почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра. По данным Укргидрометцентра, скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с по всей стране, кроме северо-востока.

Учитывая новое сообщение, благоприятная погода сегодня ожидается только в трех областях: Черниговской, Сумской и Харьковской.

Также до 2 апреля в Верхнем Днепре будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа и Днепра в Черниговском районе Черниговской области. Из-за этого объявлен II уровень опасности - оранжевый.

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