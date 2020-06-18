Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Дождей не будет только на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +31°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+28°... +20°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+29°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+28°... +17°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +16°
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- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+30°... +19°
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- Хмельницкий+24°... +16°
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- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+19 °
Влажность:86 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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