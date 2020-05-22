Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно и почти без осадков.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине летом
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +16°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+17°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+14°... +6°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:90 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:05:50
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей