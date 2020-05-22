Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно и почти без осадков.

Читайте также В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине летом

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +16°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.