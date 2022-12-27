По данным Укргидрометцентра, на Прикарпатье и в Карпатах ожидается сильный ветер.

На сегодня, 27 декабря, в некоторых областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра сегодня на Прикарпатье и на высокогорье Карпат ожидается сильный ветер.

"27 декабря на Прикарпатье порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями.

Ночью и утром местами в юго-восточной части ожидается туман, в северных и северо восточных областях на дорогах гололедица. Дождливо, на севере и востоке страны ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура днем 2-7° тепла; в западных областях и в Крыму днем 5-10° тепла.

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