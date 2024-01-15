После нее в Украине ожидается резкое потепление с обилием дождей.

В ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с колебаниями температур. Первые дни недели будут относительно спокойными. В среду ожидается похолодание - днем в ряде областей будет не выше -5°...-7°, а в середине недели придет резкое потепление. Температура с четверга повысится - по всей стране будет "плюс", однако это потепление будет сопровождаться дождями. Затем до конца недели температура вновь постепенно снизится, а осадки прекратятся. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В начале недели, 15 января, украинцев ждет преимущественно пасмурная и сухая погода. Осадки вероятны лишь местами на северо-западе страны. Температура в большинстве областей будет от -1° до +2°, а на юге и в Прикарпатье воздух прогреется до +4°...+5°.

Во вторник, 16 января, ожидается небольшая облачность, от -3° до +2°. На юге и местами на востоке воздух прогреется до +3°...+5°, а в Крыму температура поднимется до +8°. При этом ночные морозы усилятся до -2°...-7°. На левобережье, в центре и на юге Украины ожидаются осадки преимущественно в виде дождей и мокрого снега.

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17 января, по прогнозу, ожидается самый холодный день недели - придет очередная волна похолодания. Ночью во многих областях ударят морозы до -8°...-15°, а днем столбики термометров покажут от 0° до -7°, лишь местами на юге сохранится небольшой "плюс".

В середине недели, 18 января, погода в Украине резко изменится. Ожидается потепление до +3°...+10°, которое будет сопровождаться дождями. Ночью на северо-востоке еще задержатся морозы до -7°...-12°.

Перед выходными, 19 января, в Украине сохранится пасмурная погода с небольшим "плюсом", а на юге воздух прогреется до весенних +7°...+11°. Осадки в виде дождей, снега и мокрого снега продолжатся в большинстве областей.

На выходных, 20 и 21 января, погода в Украине опять изменится. Температура постепенно снизится до морозов. К концу недели по всей стране днем будет 0°...-8°. Осадки при этом покинут территорию нашей страны.

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