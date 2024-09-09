Температура снизится на 5-10 градусов.

На этой неделе погода в некоторых областях Украины резко изменится. На западе страны уже со вторника ожидается сильное похолодание - температура упадет на 5-10 градусов. Вместе с тем практически по всему Левобережью сохранится очень теплая и даже жаркая погода с температурой +28°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 9 сентября, по всей Украине еще будет теплым. Столбики термометров покажут +26°...+28°, на Закарпатье воздух прогреется до +29° и только на побережье морей будет свежее - до +24°.

Во вторник, 10 сентября, погода на западе Украины резко изменится. Температура тут упадет до +19°...+26°, а на Закарпатье днем будет не выше +18°. На остальной территории столбики термометров покажут +22°...+27°, в Николаевской и Кировоградской областях будет до +29°. Местами на западе и юго-востоке пройдут дожди.

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В среду, 11 сентября, на западе Украины будет дождить. Температура тут ожидается в пределах 20°...+23°. На остальной территории сохранится сухая погода с небольшой облачностью и температурой +26°...+29°, местами на востоке и в крыму воздух прогреется до летних +30°...+32°.

В середине недели, 12 сентября, дожди ожидаются на западе, в большинстве южных, а также местами в центральных и Житомирской областях. В большинстве западных областей, а также в Одесской, Житомирской и Киевской столбики термометров покажут +23°...+25°. На остальной территории воздух прогреется до +28°...+31°.

Перед выходными, 13 сентября, в большинстве областей Украины снова будут летние +27°...+30°, местами пройдут дожди и грозы.

На выходных в Украину снова ворвется похолодание. В конце недели на западе и в Житомирской области температура упадет до +18°...+22°, в Винницкой и на побережье Одесской областей будет +24°...+25°, а на остальной территории воздух прогреется до +27°...+31°.

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