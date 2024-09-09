Совсем скоро в Украину ворвется резкое похолодание / фото УНИАН

На этой неделе погода в некоторых областях Украины резко изменится. На западе страны уже со вторника ожидается сильное похолодание - температура упадет на 5-10 градусов. Вместе с тем практически  по всему Левобережью сохранится очень теплая и даже жаркая погода с температурой +28°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 9 сентября, по всей Украине еще будет теплым. Столбики термометров покажут +26°...+28°, на Закарпатье воздух прогреется до +29° и только на побережье морей будет свежее - до +24°. 

9 сентября по всей Украине будет тепло / фото УНИАН

Во вторник, 10 сентября, погода на западе Украины резко изменится. Температура тут упадет до +19°...+26°, а на Закарпатье днем будет не выше +18°. На остальной территории столбики термометров покажут +22°...+27°, в Николаевской и Кировоградской областях будет до +29°. Местами на западе и юго-востоке пройдут дожди.

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С 10 сентября на западе Украины начнется похолодание / фото УНИАН

В среду, 11 сентября, на западе Украины будет дождить. Температура тут ожидается в пределах 20°...+23°. На остальной территории сохранится сухая погода с небольшой облачностью и температурой +26°...+29°, местами на востоке и в крыму воздух прогреется до летних +30°...+32°.

11 сентября в Украине будут температурные контрасты / фото УНИАН

В середине недели, 12 сентября, дожди ожидаются на западе, в большинстве южных, а также местами в центральных и Житомирской областях. В большинстве западных областей, а также в Одесской, Житомирской и Киевской столбики термометров покажут +23°...+25°. На остальной территории воздух прогреется до +28°...+31°.

12 сентября на западе Украины станет теплее / фото УНИАН

Перед выходными, 13 сентября, в большинстве областей Украины снова будут летние +27°...+30°, местами пройдут дожди и грозы.

Перед выходными погода в Украине чуть стабилизируется / фото УНИАН

На выходных в Украину снова ворвется похолодание. В конце недели на западе и в Житомирской области температура упадет до +18°...+22°, в Винницкой и на побережье Одесской областей будет +24°...+25°, а на остальной территории воздух прогреется до +27°...+31°.

На выходных на западе Украины снова станет прохладно / фото УНИАН
15 сентября в Украине будет от +18° до +31° / фото УНИАН

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