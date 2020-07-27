Погода на неделю: в Украине будет жарко и дождливо (карта)

На выходных похолодает.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ударит жара, однако на выходных похолодает.

В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +32°, в остальных регионах до +24°...+31°.

Прогноз на 27 июля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем в центре до +34°.

Прогноз на 28 июля / УНИАН

В среду, 29 июля, местами пройдут дожди. Самая жаркая погода будет на юге - до +35°. В остальных регионах до +26°...+33°.

Прогноз на 29 июля / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +13°…+21°, днем до +36°.

Прогноз на 30 июля / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +34°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН

1 и 2 августа в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +12°…+16°. Днем температура по стране +21°...+30°. В воскресенье ночью на севере температура до +12°, днем в Украине от +22° до +30°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН

Прогноз на 2 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая.

2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

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