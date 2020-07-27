Погода на неделю: в Украине будет жарко и дождливо (карта)
На выходных похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ударит жара, однако на выходных похолодает.
В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +32°, в остальных регионах до +24°...+31°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем в центре до +34°.
В среду, 29 июля, местами пройдут дожди. Самая жаркая погода будет на юге - до +35°. В остальных регионах до +26°...+33°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +13°…+21°, днем до +36°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +34°, в остальных регионах до +32°.
1 и 2 августа в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +12°…+16°. Днем температура по стране +21°...+30°. В воскресенье ночью на севере температура до +12°, днем в Украине от +22° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
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28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.
29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.
30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая.
2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +15°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+29°... +21°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+31°... +16°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+26°... +17°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+29°... +19°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+28°... +17°