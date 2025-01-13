Во второй половине недели в Украине станет теплее / фото Franz W, Pixabay

На этой неделе в Украине ожидаются колебания температуры. Первая половина недели будет холодной, с небольшими морозами как ночью, так и днем. Вторая половина недели будет теплее - по всей стране установится небольшой "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН

Начало недели, 13 января, будет преимущественно пасмурным, на западе - с солнечными прояснениями. Столбики термометров покажут -1°...+2°, на юге местами - до +3°...+4°.

13 января в Украине будет преимущественно пасмурно / фото УНИАН

Во вторник, 14 января, украинцев ждет небольшая облачность, без осадков. Ночью морозы усилятся до -2°...-5°, а днем ожидается -2°...+1°. 

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Во вторник в Украине будет холодно / фото УНИАН

В среду, 15 января, ночью все еще будет мороз до -1°...-6°, а днем столбики термометров покажут 0°...+2°. На западе страны ожидается снег ,местами - мокрый.

Ночью 15 января в Украине ожидаются морозы до -6° / фото УНИАН

С середины недели, 16 января, температура в Украине повысится. Ночью еще будет -5°...+1°, а днем воздух прогреется до +1°...+5°. Будет пасмурно, но без существенных осадков.

С 16 января в Украине станет теплее / фото УНИАН

В пятницу, 17 января, потепление в Украине продолжится. Ночью уже будет -1°...+1°, а днем столбики термометров покажут +1°...+6°. Будет пасмурно, местами возможны небольшие дожди.

17 января потепление в Украине продолжится / фото УНИАН

На выходных, 18 и 19 января, погода в Украине существенно не изменится. Ночью будет -1°...+2°, а днем ожидается небольшой "плюс", +1°...+6°.

На выходных в Украине сохранится плюсовая температура / фото УНИАН
Резких изменений погоды в конце недели не ожидается / фото УНИАН

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