Перемены погоды стоит ждать со вторника, 17 мая.

На следующей неделе в Украине ожидается похолодание, вызванное новой воздушной массой, которая зайдет на территорию нашего государства.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Со вторника в Украину придет новая воздушная масса - ощутимо посвежеет, самой холодной предполагается среда, 18-е мая", - сообщила она.

Однако, по прогнозу синоптика, похолодание будет кратковременным.

"Ближе к следующим выходным температура воздуха снова повысится", - отметила синоптик.

По прогнозу Погода УНИАН, на выходных, 14 и 15 мая, в Украине ожидается по мере тепла погода с периодическими дождями. Осадки в основном ожидаются в субботу в большинстве центральных и восточных областях. В воскресенье покапает только в Сумской и Харьковской областях. В большинстве областей ожидается от +18° до +22°, на юге будет теплее.

Вас также могут заинтересовать новости: